—Оформление земель лесного фонда, сельхоз назначения, запаса и др.
—Проектная документация лесных участков
—Проекты освоения лесов и рекультивации
—Кадастровые и геодезические работы
—Проекты межевания и планировки территории
—Лесовосстановление и рекультивация
О НАС
15 лет успеха — гарантия надежности и профессионализма!
Мы команда “Сибгеолес” — неравнодушные профессионалы своего дела. В основе нашей работы лежит самая главная ценность — это искреннее желание помочь нашему клиенту. Мы умеем решать сложные и нестандартные задачи.
Наш продукт — качественно оформленная и согласованная в сроки землеустроительная и проектная документация, позволяющая нашему Заказчику законно и без проблем использовать арендованный земельный участок в своих целях.
Территория выполнения работ:
- Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа;
- Тюменская, Ленинградская, Тверская, Тульская и Иркутская области;
- Красноярский и Хабаровский края;
- Республики Саха (Якутия) и Коми.
И в других регионах России тоже работаем!
Работаем с 2008 года.
Нас рекомендуют крупные предприятия ТЭК, потому что уверенны в нас.
Наша миссия:
"Помочь сотням тысяч компаний по всей России воплотить свои идеи в жизнь, не отвлекаясь на вопросы, связанные с земельным и лесным законодательством. Мы стремимся предоставлять услуги безупречного качества и постоянно расширять географию и линейку услуг, используя законные способы производства и продвижения. Мы создаем компанию, которой сможем гордиться мы и наши дети!"
15 лет успеха — гарантия надежности и профессионализма!