О НАС

15 лет успеха — гарантия надежности и профессионализма!

Мы команда “Сибгеолес” — неравнодушные профессионалы своего дела. В основе нашей работы лежит самая главная ценность — это искреннее желание помочь нашему клиенту. Мы умеем решать сложные и нестандартные задачи.

Наш продукт — качественно оформленная и согласованная в сроки землеустроительная и проектная документация, позволяющая нашему Заказчику законно и без проблем использовать арендованный земельный участок в своих целях.

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Территория выполнения работ:

- Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа;

- Тюменская, Ленинградская, Тверская, Тульская и Иркутская области;

- Красноярский и Хабаровский края;

- Республики Саха (Якутия) и Коми.

И в других регионах России тоже работаем!

Работаем с 2008 года.

Нас рекомендуют крупные предприятия ТЭК, потому что уверенны в нас.