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ООО "СИБГЕОЛЕС"

—Оформление земель лесного фонда, сельхоз назначения, запаса и др.

—Проектная документация лесных участков

—Проекты освоения лесов и рекультивации

—Кадастровые и геодезические работы

—Проекты межевания и планировки территории

—Лесовосстановление и рекультивация

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За нами уже
свыше
230
земельных дел
свыше
1200
проектов освоения лесов и рекультивации
свыше
370
проектных документаций лесных участков
свыше
20
объектов рекультивации нарушенных земель

О НАС


15 лет успеха — гарантия надежности и профессионализма!


Мы команда “Сибгеолес” — неравнодушные профессионалы своего дела. В основе нашей работы лежит самая главная ценность — это искреннее желание помочь нашему клиенту. Мы умеем решать сложные и нестандартные задачи.

Наш продукт — качественно оформленная и согласованная в сроки землеустроительная и проектная документация, позволяющая нашему Заказчику законно и без проблем использовать арендованный земельный участок в своих целях.

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Территория выполнения работ:

- Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа;

- Тюменская, Ленинградская, Тверская, Тульская и Иркутская области;

- Красноярский и Хабаровский края;

- Республики Саха (Якутия) и Коми.

И в других регионах России тоже работаем!


Работаем с 2008 года.


Нас рекомендуют крупные предприятия ТЭК, потому что уверенны в нас.

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Услуги

Оформление земель лесного фонда

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Оформление земель сельхоз. назначения, запаса, населенных пунктов и промышленности

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Проектная документация, проекты освоения лесов и проекты рекультивации

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Кадастровые и геодезические работы

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Разработка проектов планировки и межевания территории

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Лесовосстановление и рекультивация земельных участков

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Наша миссия:

"Помочь сотням тысяч компаний по всей России воплотить свои идеи в жизнь, не отвлекаясь на вопросы, связанные с земельным и лесным законодательством. Мы стремимся предоставлять услуги безупречного качества и постоянно расширять географию и линейку услуг, используя законные способы производства и продвижения. Мы создаем компанию, которой сможем гордиться мы и наши дети!"

Почему мы?
  • 15 лет успешного опыта, подтвержденного отзывами и постоянными клиентами.
  • Нас рекомендуют, потому что уверенны в нас.
  • Выполняем все работы "под ключ" и бьёмся за конечный результат.
  • Квалифицированные сотрудники с многолетним опытом работы.
  • Берем на себя всю работу с государственными органами.
  • Мы искренне любим нашу работу.
  • География наших клиентов широка – мы работаем по всей территории России!

    ﻿Наши представители в городах:
    Тюмень, Санкт-Петербург, Салехард, Тарко-Сале, Ханты-Мансийск, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Симферополь, Москва, Петрозаводск
    позволяют нам выполнять работы быстро.
Нам доверяют
ещё наши клиенты
Клиенты о нас
  • Слаженная и грамотная работа коллектива ООО «Сибгеолес» располагает к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.
  • Комплексный подход, опыт работы, корпоративная культура сотрудников ООО «Сибгеолес» способствуют развитию партнерских отношений.
  • Большой опыт в разработке землеустроительной документации и профессионализм специалистов характеризует ООО «Сибгеолес» как надежного подрядчика.
  • ООО «Сибгеолес» может быть рекомендован как надежный и стабильный деловой партнер.
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Наши крупные объекты
  • ОАО «Связьтранснефть» – 2013 – «Волоконно-оптическая линия передачи на
    участках: “Лазарево– Тобольск” и “УС Омск – УС Тобольск” – комплекс землеустроительных работ по Свердловской, Тюменской и Омской обл., а также ХМАО-Югра
  • ОАО «Сургутнефтегаз» - 2015 – «Обустройства Нелымского, Шалымовского и
    Южно-Нюрымовского лицензионных участков» - комплекс
    землеустроительных работ.
  • ООО «ПИТ СИБИНТЭК» – 2014-2018 – «Обустройство Вареягского месторождения
    нефти Пограничного лицензионного участка» - комплекс землеустроительных работ.
  • ООО «Газпром недра» – 2019 - 2020 – «Сейсморазведочные работы МОГТ 3Д на Еркутаяхском лицензионном участке» – землеустроительные и рекультивационные работы по земельным участкам сельскохозяйственного назначения.
  • АО «НК «Мангазея» – 2017 – «Обустройство газовой залежи Тэрельского
    газоконденсатного месторождения» – комплекс землеустроительных работ.
  • ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» – 2013-2015 – биологическая и техническая рекультивация площадок поисковых скважин по рамочному договору.
  • ООО «РН-Ванкор», АО «Ванкорнефть» – 2009 -2020 – «Магистральный
    нефтепровод «Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе» - разработка и
    экспертиза проектов освоения лесов.
  • АО «Транснефть-Сибирь» – 2016 – «Трубопроводная система «Заполярье –
    НПС «Пур-Пе» - комплекс землеустроительных работ.
Наши достижения
ещё достижения

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Наши контакты
Головной офис:
г. Тюмень, ул. Республики, 204а, офис 309

+7 (3452) 517-939, 933-913
site@sibgeoles.ru

ООО "Сибгеолес"
ИНН: 7202192114

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У нас есть представители в городах:
Салехард, Тарко-Сале, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Иркутск, Симферополь, Петрозаводск, Сыктывкар, Якутск.
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По вопросам сотрудничества в этих регионах, а так же в остальных регионах России узнавайте по телефону:
+7 950 488 56 77
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
оставить заявку

15 лет успеха — гарантия надежности и профессионализма!